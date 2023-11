Der Oberösterreicher René Steinkellner vom Lehrbetrieb Forstenlechner GmbH in Perg erreichte mit seiner Leistung die meisten Bewertungspunkte und errang Platz 1.

Den 2. Platz holte sich der Tiroler Johannes Gstrein vom Lehrbetrieb Grutsch Technik GmbH in Arzl im Pitztal.

Dritter wurde der Tiroler Jonas Widmann von der Firma Erhart Installationen GmbH in Steinach am Brenner.

Auch seitens der HLK: Gratulation an die Gewinner!

René Steinkellner fährt daher als österreichischer Kandidat im September 2024 zu den WorldSkills nach Lyon/Frankreich, Johannes Gstrein im September 2025 zu den EuroSkills nach Herning/Dänemark.