In ihrer Stellungnahme weisen die deutschen Verbände darauf hin, dass ein Verbot der Beschaffung von Multisplit-/ VRF-Systemen der hohen Energieeffizienz der Systeme nicht gerecht wird. Die AVV-Negativliste widerspricht den übergreifenden politischen Zielen „Energieeffizienz“ und „Nachhaltigkeit“. Tatsächlich wird das in der AVV formulierte Ziel – die Treibhausgasemissionen zu reduzieren – durch das Verbot von Multisplit-/ VRF-Geräten nicht unterstützt, sondern eher behindert, weil gegebenenfalls Produkte mit geringerer Energieeffizienz beschafft werden müssen. Zudem erfüllen Multisplit-/ VRF-Klimaanlagen heute nicht nur Kühlaufgaben. Sie sind auch effiziente und kostengünstige Wärmepumpen (zum Heizen) und damit ein wesentliches Element für das Erreichen der Klimaschutzziele im Gebäudesektor. Eine alleinige Fokussierung auf den Kühlbetrieb greife viel zu kurz. An diese Anlagen werden höchste Effizienzanforderungen der Ökodesign-Richtlinie gestellt, weshalb sie im Heiz- und Kühlbetrieb hervorragende Effizienzen aufweisen. Diese können auf Systemebene von wassergeführten Anlagen gleicher Größe kaum erreicht werden. Um- und Nachrüstungen im Leistungsbereich dieser Produkte auf wassergeführte Systeme sind unter wirtschaftlichen Aspekten kaum darstellbar und widersprechen den Zielen der Nachhaltigkeit.

Die deutschen Verbände BTGA, FGK und VDKF haben daher das deutsche BMWK gebeten, die Negativliste entsprechend anzupassen und die Passage zu streichen.



Meldungen aus der HLK-Branche wöchentlich und kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach - abonnieren Sie unseren HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung