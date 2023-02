„Die Exigo ist eine elektrifizierte Plattform – das erste Modell, das wir auf den Markt bringen, wird jedoch von einem Dieselmotor betrieben, da Kund*innen sie unserer Meinung nach noch in den nächsten fünf bis sieben Jahren benötigen werden“, sagt Marco Napolitano, Produktmanager Transportkühlung bei Daikin. „Die von uns konzipierte Plattform ist jedoch auf eine vollelektrische Umgebung ausgelegt: Wir arbeiten bereits an der dieselmotorlosen Version. Die elektrische Anhängerkühleinheit ist so ausgelegt, dass sie unterschiedliche Stromeingänge von Batterien bis hin zu Achsgeneratoren, von Sonnenkollektoren bis hin zu Brennstoffzellen aufnehmen kann. So können unterschiedliche Arten von Gleichstromeingängen zur Speisung des Kühlaggregats verwaltet werden. Dies ist derzeit ein Prototyp, der europaweit getestet wird.“