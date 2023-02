Wohnraumlüftung : Daikin Germany und Pluggit machen gemeinsame Sache

Seit Anfang des Jahres kooperiert Daikin Germany Jahres mit dem Lüftungsspezialisten Pluggit. Künftig kann in Deutschland also das gesamte Portfolio an Daikin Altherma Wärmepumpen mit den Geräten von Pluggit kombiniert werden – was ein breites Angebot an Wärmepumpen und Lösungen für die Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung bedeutet.