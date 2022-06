Das war der Branchentreff Gebäudetechnik der HTL Mödling

In der darauffolgenden Vortragsreihe wurden unter anderem der Unterricht an der HTL und ausgewählte Diplomarbeiten im Bereich Klima- und Kältetechnik zum Thema.

DI Harald Erös und Ing. Andreas Klaudus von der Österreichischen Gesellschaft der Kältetechnik (ÖGKT) gaben einen kurzen Einblick in die vielseitigen Verbands-Aktivitäten, vor allem in puncto der Aus- und Weiterbildung-Kurse, die mit der Kältetechnik-Akademie auch an der HTL Mödling stattfinden (HLK berichtete).

Richard Freimüller, Präsident von Wärmepumpe Austria, pointierte die Wichtigkeit der Installateure beim verstärkten WP-Einsatz und bevor eine Schlussdiskussion möglich wurde, kam in Form des Referates von Mst. Karl Dedek und Daniel Prinz („Die Wärmepumpe aus der Sicht eines HKLS-Betriebes in der täglichen Praxis“) ein interessanter Praxis-Impuls aus der Branche.