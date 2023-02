Durch das Corona Virus können in diesem Schuljahr zwar leider keine „Tage der offenen Tür“ in der HTL Mödling veranstaltet werden. Um interessierten Eltern und Kindern trotzdem einen Eindruck von der Schule geben zu können, bietet die HTL Mödling aber geführte Besichtigungen der Abteilungen und Werkstätten an.

Diese Chance sollte man nutzen und sich z. B. über die Abteilung Gebäudetechnik der HTL Mödling informieren. Auf Grund der hochinteressanten und umfassenden fachlichen Ausbildung bietet die Abteilung für Gebäudetechnik beste berufliche Zukunftsaussichten. Wer hier absolviert, ist ein gefragter Mitarbeiter, dem alle Türen in der Wirtschaft offen stehen.