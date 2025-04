Die WATERCryst Wassertechnik in Haan/ D (und Niederlassung in Kematen/Tirol/ A) verstärkt ihr Führungsteam und investiert weiter in den Wachstumskurs des Unternehmens, das für seine chemiefreien Kalkschutzgeräte in Trinkwasseranlagen bekannt ist. Torsten Schmidt übergibt die Aufgaben des Verkaufsleiters D-A-CH an Sebastian Kwasny.

Torsten Schmidt wird sich zukünftig um den Aufbau eines Key Account Managements kümmern.

„Sebastian Kwasny bringt 25 Jahre Erfahrung in führenden Positionen im Vertrieb, technischen Management und Kundendienst mit in unser Unternehmen. Dank seiner langjährigen Berufserfahrung ergänzt er das bestehende Führungsteam perfekt“, freut sich Georg Rosin, geschäftsführender Gesellschafter der WATERCryst Wassertechnik GmbH.

Der 50-jährige Sales Experte Sebastian Kwasny fühlt sich dem SHK Handwerk als Sanitär- und Heizungsmeister über Jahrzehnte hinweg verbunden. „Mit meinem tiefen Verständnis für die Marktteilnehmer der SHK-Branche möchte ich ab sofort dazu beitragen, dass die Premium Marke BIOCAT ihren Erfolgskurs im allgemein herausfordernden Sanitärmarkt unverändert fortführt. Es ist das gemeinsame Ziel unseres Vertriebsteams, den Marktanteil für chemiefreie Kalkschutztechnik weiter zu steigern“, so Sebastian Kwasny.

Alexander Piesche wird als Fachreferent für Trinkwasser und Trinkwasserhygiene den strategischen Know-how Transfer wie bisher sowohl für die TGA-Fachplaner, Handwerk und Handel als auch für Betreiber aus der Wohnungswirtschaft und der Industrie in Schulungen, Vorträgen und Seminaren fortführen.



