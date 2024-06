Viele Haushalte in Österreich haben keinen Wasserfilter und keine Entkalkungsanlage. In Regionen mit hartem Wasser besteht Handlungsbedarf, um wasserführende Hausgeräte vor Kalk und Schmutz wie z. B. Sand zu schützen. Genau hier kommen die CONEL Clear Pro Enthärtungsanlagen und Wasserfilter zum Einsatz.

Zum CONEL Sortiment gehören u. a. das Clear Pro Filtersystem, das Clear Pro Heizungsbefüllsortiment, die Clear Pro Dosierpumpe, die Enthärtungsanlagen Clear Pro Soft Twin und Clear Pro Soft sowie ein reichhaltiges Zubehörprogramm.

Ein automatisch arbeitendes Leckage-Schutzsystem, die Rückspül-Nachrüstautomatik, Bodensensoren und Dosierlösungen runden das CONEL Clear Pro Sortiment ab.

Die CONEL Clear Pro-Produkte sind über die CONEL Clear Pro App miteinander vernetzt. Die App ist das Herzstück eines intelligenten Zuhauses und zentrales Steuerungswerkzeug, Damit haben Endkunden (m/w/d) mit ihrem Smartphone bzw. Tablet jederzeit die volle Kontrolle über ihre Wassertechnik. Eine Auswahlmaske zeigt automatisch Wartungs- und Servicemeldungen an.

Sämtliche Produkte von CONEL sind über den B2B-Fachgroßhandel der GC-Gruppe Österreich erhältlich.