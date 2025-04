Mit dem neuen Biomasse-Heizwerk, das mit einem Investitionsvolumen von 9 Mio. Euro errichtet wurde, und dem bereits bestehenden Fernwärme-Stützpunkt, werden ab sofort rund 1.500 Feldbacher Haushalte in der Steiermark mit klimaschonender Fernwärme versorgt. Durch das Projekt der Energie Steiermark können künftig 3.400 Tonnen CO 2 -Emissionen pro Jahr eingespart werden. Parallel dazu wurde das Versorgungsgebiet der Fernwärme in den Osten der Stadt erweitert. Das Investitionsvolumen in das Fernwärmenetz betrug weitere 3,5 Mio. Euro.