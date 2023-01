Nachdem Heizungsspezialist Windhager im Vorjahr bereits den Titel „Innovationssieger 2022“ errang, wurde dem Salzburger Familienunternehmen nun eine weitere Ehre zuteil.

Die Auswertung zum guten Ruf im Internet wird jährlich vom Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift a3bau vorgenommen.

Als besonders herausragend wirken sich die Spitzenbewertungen in den Reputationsdimensionen Produkte, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Management und Arbeitgeber (mit je 3 Sternen) sowie Innovation (mit 2 Sternen) aus.

Windhager erzielte dabei 8,4 Punkte beim Gesamtindex. Zur Belegung der Spitzenposition trugen insbesondere die 2021 erfolgte Eröffnung der „World of Windhager“ sowie der Ausbau des Angebots an Biomasse-Heizkesseln und Wärmepumpen bei.

Die World of Windhager war erst Ende des Vorjahres Schauplatz einer interessanten Veranstaltung zum Thema „Energie, Wärme und Nachhaltigkeit“.

Die Auswertung zur internetbasierten Reputationsstudie für die Baubranche setzt sich aus journalistischen Artikeln, Kommentaren in Foren sowie Posts in sozialen Netzwerken zusammen. Mithilfe KI-gestützter Analyse werden unter Einbeziehung der Tonalität, Sichtbarkeit und Reichweite der einzelnen Beiträge Detailindizes für die Dimensionen sowie ein Gesamtindex für das Unternehmen berechnet.

Stefan Gubi, CEO der Windhager Gruppe, freut sich über die Best-Platzierung: „Seit über 100 Jahren steht Windhager für zuverlässige, höchst innovative technische Lösungen, die das Heizen komfortabel, sicher, kostengünstig und vor allem nachhaltig machen. Denn wir übernehmen Verantwortung für uns und die folgenden Generationen, indem wir die Energiewende aktiv gestalten. Wir bieten die richtige Heizung für jedes Zuhause. Unser Kundenservice ist auch einer der besten am Markt. All das zahlt täglich auf die Marke ein und ist Teil unserer DNA. Wir sind stolz, den ersten Platz in der Reputationsstudie erreicht zu haben. Das bestätigt und motiviert uns, den eingeschlagenen Weg weiterzuführen.“