Wien Energie stellt Hightech-Robotorhund ein

Wien Energie bekommt Verstärkung. Im Kraftwerk Simmering will ein neues Assistenz-System für Kraftwerksrundgänge - ein mit künstlicher Intelligenz ausgestatteter Roboter - ab sofort seine Runden am Kraftwerksgelände drehen. Der „Energy Dog" - so wird er von den Mitarbeitern genannt - soll im Regelbetrieb des Kraftwerkes zum Einsatz kommen, um dort autonom Störfälle melden zu können. Mit zahlreichen Spezial-Kameras und Sensoren ausgestattet, trägt der Roboter so zur Versorgungssicherheit von mehr als 800.000 Haushalten in Wien bei.

Der Geschäftsführer von Wien Energie, Karl Gruber, erklärt: