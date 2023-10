Am 09. November 2023 dreht sich alles um Lüftungs-, Klima-, Kälte- und Wärmepumpen-Technik. Da findet die „Austrian Air & Cooling Innovention“ (AACI) in Wien statt.

Nachdem die Trilog-Verhandlungen zur Novellierung der F-Gase-Verordnung auf EU-Ebene Anfang Oktober 2023 beendet wurden, bekommt die Veranstaltung einen besonderen thematischen Turbo, denn diese Änderungen betreffen Millionen Anlagen in Europa. Für die Hersteller, Nutzer und Installierende von Klima-, Kälte- und Wärmepumpen-Anlagen ändert sich in punkto Kältemittel einiges. Bei der AACI werden die novellierte F-Gase-Verordnung und weitere wichtige Neuerungen eingehend thematisiert.