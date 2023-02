Der BioWIN Ultegra revolutioniert die Pelletstechnik unter wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten, verspricht Windhager.

Der neue Kompaktkessel wird komplett vormontiert angeliefert. Das umfasst die integrierte Regelung und Hydraulik. Die externen elektrischen Anschlüsse sind zusammen mit den erforderlichen Zubehören steckerfertig ausgeführt. Zusammen mit dem einfachen Einschalten und in Betrieb setzen ist laut Windhager so eine Zeitersparnis von bis zu drei Stunden möglich. Bedient wird der BioWIN Ultegra ausschließlich per App.

Gleichzeitig stellt der Salzburger Heizungshersteller auch die neue Regelung Infinity Plus mit neuer Kommunikationstechnologie vor, die im Ultegra bereits integriert ist. Dank des Inbetriebnahme-Assistenten und einfacher Anschlusstechnik ist die Anlage in kurzer Zeit eingerichtet.