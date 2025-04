Beim innovativen Projekt geoAir handelt es sich um eine patentierte Lösung, die eine Erdwärmepumpe mit einer zentralen Wohnraumlüftung kombiniert. Diese Entwicklung ermöglicht eine signifikante Effizienzsteigerung und Ressourcenschonung bei der Nutzung von Erdwärme. Mit geoAir können Kosten und Platzbedarf erheblich reduziert werden, da die Größe der Erdwärmequelle um bis zu 40 % verringert werden kann. Dies wird durch die intelligente Erdquellenregeneration erreicht, bei der die Fort- und Außenluft der Lüftungsanlage während der Heizperiode genutzt wird.

Die zentrale Innovation besteht in der Nutzung der Fort- und Außenluft zur Soleerwärmung über zwei Wärmetauscher, die eine Erdreichregeneration auch während der Heizperiode ermöglichen. Ab einer Außentemperatur von 6° C wird mehr Energie regeneriert, als dem Erdreich entnommen wird.

Die Vorerwärmung der Außenluft durch die Erdwärmequelle bei sehr kalten Außentemperaturen erfolgt ohne den Einsatz einer elektrischen Vorwärmung und steigert dadurch die Effizienz der Lüftungsanlage.

Im Sommer regeneriert die Außenluft das Erdreich, während ein Teil der passiven Kühlenergie über die Luft in das Haus übertragen wird. Dadurch wird an heißen Tagen verhindert, dass zu warme Luft ins Haus gelangt.