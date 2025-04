In dieser Partnerschaft wird ebm-papst seine umfangreiche Erfahrung und Infrastruktur nutzen, um die Entwicklung und Markteinführung des Wärmegeneratorportfolios von HYTING zu beschleunigen. Der Heiztechnikspezialist ebm-papst forscht seit Jahren im Bereich Wasserstoff, u. a. in seinem eigenen Wasserstofflabor am Standort Landshut/ D. Die Gasprodukte des Unternehmens sind bereits für die Beimischung von Wasserstoff zertifiziert und können daher optimal im HYTING-Wärmegenerator eingesetzt werden. ebm-papst plant, die HYTING-Wärmegeneratoren in seinen Produktionsstätten herzustellen.

„Wir sind begeistert und stolz, mit ebm-papst zusammenzuarbeiten“, sagt Tim Hannig, Gründer und Geschäftsführer von HYTING. „Das Wissen, die Fähigkeiten, die Erfahrung und die Infrastruktur von ebm-papst beschleunigen unseren Markteintritt erheblich und mindern gleichzeitig die Risiken.“

„Wir sehen großes Potenzial in der innovativen Technologie von HYTING und freuen uns daher, in einer gemeinsamen F&E-Zusammenarbeit mit HYTING zu kooperieren. Dies passt auch zu unserem Multitechnologie-Ansatz in der Heiztechnik“, erklärt Dr. Hannes Säubert, CEO Heating Technology bei ebm-papst.



