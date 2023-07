Seit 2016 legt die Vaillant Group ihren strategischen Schwerpunkt auf umweltfreundliche Wärmepumpentechnologie, um einen Beitrag zur Energie- und Klimawende zu leisten. Es werden hohe Summen in den kontinuierlichen Ausbau des Wärmepumpengeschäfts investiert, um auch in Zukunft die Nachfrage decken zu können. Um dem Wärmepumpenboom in Europa zu entsprechen, baute die Vaillant Group eine neue Fabrik in der Slowakei, die mittlerweile den Betrieb aufgenommen hat. Gleichzeitig wurden Forschungs- und Entwicklungskapazitäten deutlich erhöht und das Produktportfolio im Bereich Wärmepumpen vergrößert.

Die zentrale Bedeutung der Wärmepumpen-Technologie hat auch die Politik erkannt und diskutierte dieses aktuelle Thema Anfang Juli 2023 mit Branchenvertretern (w/ m/ d) im Klimaschutzministerium. Dabei Stand u. a. die Vielfältigkeit der Technologie ebenso im Mittelpunkt, wie auch die hohe Effizienz dieser Heizungsform.

„Vaillant sieht sich als europäischer Hersteller von Wärmepumpen für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Wir investieren laufend und langfristig in diese Heiztechnologie, welche in Zukunft einen noch höheren Stellenwert für die Klimawende einnehmen wird“, so Dr. Markus Scheffer, Geschäftsführer der Vaillant Group Österreich. Und weiter: „Die Politik hat erkannt, dass die Wärmepumpe einen wertvollen Beitrag zur Wärmewende beiträgt. Vaillant steht in diesem Kontext als europäischer Hersteller bereit, hocheffiziente Geräte für Neubau und Sanierung anzubieten“.