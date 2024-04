Der Bus mit Elektroantrieb, der eigens für die Buderus-Bus-Tour 2024 angeschafft und entsprechend adaptiert wurde, transportiert Innen- und Außeneinheiten der neuesten Buderus-Wärmepumpen direkt zu den Installationsbetrieben in ganz Österreich. Firmeninhaber und Mitarbeitende können dann in einer knappen Stunde eine Produktpräsentation erleben, die Geräte ganz genau unter die Lupe nehmen und Fragen stellen. Dabei kann der Buderus-Verkaufsberater auch auf wichtige Themen wie Planung, Aufstellvorschriften und Schulungstermine eingehen und über die Anbindung von Wärmepumpen mit kompatiblen Technologien wie Photovoltaik informieren. Vorteil des neuen Buderus-Formates ist auch die unbegrenzte Anzahl an Teilnehmenden. Nun parkt der Buderus-Bus an einem Parkplatz in der gewohnten Umgebung, sodass sich alle Interessierten unkompliziert und schnell aus erster Hand über die Buderus-Wärmepumpen informieren und diese hautnah erleben können.

Fachpartner, die möchten, dass der Buderus Bus mit Wärmepumpen-Inhalt auch bei Ihnen Halt macht, können sich wegen eines Termins an das Marketing wenden [Marketing.Buderus2(at)at.bosch.com].

Die Buderus-Bus-Tour 2024 ist wohl gewählt, denn die Bundesförderung für den Heizungstausch in Österreich ist so attraktiv wie nie. Wärmepumpen werden stark gefördert. Drei Geräte im Buderus-Portfolio sind durch die Verwendung des natürlichen Kältemittels R290 (Propan) zu 100 % förderfähig: die Luft-/Wasser-Wärmepumpen Logatherm WLW176i, Logatherm WLW186i AR und Logatherm WLW166i.