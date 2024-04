Die System-Bedieneinheit Logamatic BC400 vereint umfassende Funktionen rund ums Heizen und Warmwasser. Sie unterstützt Installateure durch besonders nutzerfreundliche Funktionen: Per Touch-Steuerung sowie durch Wischbewegungen, wie man sie von Smartphones kennt, lässt sich die Logamatic BC400 intuitiv und komfortabel bedienen. Das Menü des 5-Zoll-Farbbildschirms ist im Kacheldesign gestaltet, viele grafische Elemente tragen zu einer guten Übersichtlichkeit bei. Installateure können bei Inbetriebnahme und Wartung direkt am Gerät alle erforderlichen Einstellungen vornehmen – wahlweise in einem vereinfachten Menü oder im Expertenmodus mit vollem Funktionsumfang. Der Smart Service Key und die App ProWork unterstützen dabei.

Endkunden regeln ihr Heizsystem mit der Logamatic BC400 am Gerät oder über eine optionale Raumbedieneinheit vom Wohnraum aus.

Die Funk-Fernbedienung Logamatic RC120RF und die Bedieneinheit Logamatic RC220 lassen sich als praktische Raumbedieneinheit verwenden: Sie haben einen Feuchtesensor, der die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Wohnraum misst und anzeigt. Die Displays sind beleuchtet, das verbessert die Lesbarkeit – im Standby-Betrieb wird die Helligkeit gedimmt.

Über das optionale Kommunikationsmodul MX300 am Wärmeerzeuger erfolgt die Bedienung und Überwachung aus der Ferne mit der App MyBuderus sowie über das Fachkundenportal Buderus ConnectPRO. So können Anlagenbetreiber mit ihrem Smartphone komfortabel Daten auslesen und Einstellungen der Heizungsanlage ändern.