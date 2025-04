Mit der Übernahme von meo ENERGY wird Know-how der softwaregestützten Nutzungsoptimierung von erneuerbarer Eigenstromproduktion in die Heizma Group integriert. Denn die von meo ENERGY entwickelte Software optimiert die Energieflüsse im Haushalt automatisch. Dabei werden die PV-Eigenstromproduktion, Wetterdaten sowie variable Energietarife berücksichtigt und die Wärmespeicherfähigkeit von Gebäuden optimal genutzt.

Konkret bedeutet das beispielsweise, dass ein Haushalt bei hoher Eigenstromproduktion leicht über den eingestellten Wert hinaus beheizt wird, sodass bei geringer Eigenstromproduktion weniger Netzstrom benötigt wird, ohne dass das Haus auskühlt. Damit können Haushalte bis zu 30 % ihrer jährlichen Energiekosten einsparen, rechnet Heizma vor.

„Unser Propilot bringt digitale Transparenz in den Energieverbrauch und ermöglicht es Haushalten, ihre Wärme- und Stromflüsse zu automatisieren und zu optimieren – alles mit nur einem Produkt“, ergänzt Peter Käfer, Gründer und Geschäftsführer von meo ENERGY. „Gemeinsam mit Heizma können wir unser Produkt jetzt breiter zugänglich machen und unser Potenzial voll ausschöpfen“, so Käfer.

Die Übernahme von meo ENERGY wurde einer der bisher wichtigsten strategischen Meilensteine für Heizma gesetzt – weitere sollen folgen. „Unser Ziel ist es, Österreichs führender Komplettanbieter für die Elektrifizierung von Einfamilienhäusern mit Solarkraft zu werden. Heizma soll mit seiner Mission in ganz Österreich zu einer Haushaltsmarke werden, und als Synonym dafür stehen, dass die Energiewende zur Realität wird“, resümiert Michael Kowatschew.



