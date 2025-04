Seit Anfang Jänner 2025 kann der Verband der Installations-Zulieferindustrie (VIZ) ein neues Mitglied in seiner Gemeinschaft begrüßen: Sawa-Arion.

Seit über 45 Jahren ist Sawa-Arion als Werksvertretung namhafter Hersteller in der Installations- und Heizungstechnik in Österreich aktiv und bringt damit nun auch diese umfassende Expertise sowie Innovationskraft in den VIZ ein.

Das Portfolio des in Hof bei Salzburg ansässigen Unternehmens umfasst innovative Lösungen, die sowohl die Wärmeverteilung (Bad-Heizkörper, Begleitheizung, Kessel- und FBH-Verteiler, System für hydraulischen Abgleich) als auch den Brandabschluss bei Lüftungsleitungen abdecken. Ein besonderes Highlight ist der Einsatz des Show-Trailers, der direkt zu den Kunden kommt. Dort präsentieren die Außendienstmitarbeiter von Sawa-Arion in Vorführungen die Vorteile ihrer größtenteils vormontierten Produkte. Diese Lösungen bieten nicht nur eine erhebliche Zeitersparnis, sondern helfen auch, Kosten effizient zu managen.

„Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Sawa-Arion nicht nur eine wertvolle Bereicherung für den VIZ bedeutet, sondern auch für unsere Installateure und Planer“, teilt man in einer Aussendung seitens des Verbandes mit.



