Bei den Messeständen von Hargassner wird man sich über die ganze Bandbreite an Lösungen, die das Familienunternehmen im Bereich der Biomasseheizungen (von 6 bis 2.500 kW) im Programm führt, informieren können. Und das ist einiges. Präsentiert werden Pelletsheizungen von 6 bis 330 kW, Stückholz- und Kombikessel von 17 bis 60 kW, Hackgutanlagen von 20 bis 330 kW.

Aufgrund des großen Interesses im Vorjahr zeigt Hargassner auf der WeBuild Energiesparmesse wieder einen Hackschnitzel betreffenden Schwerpunkt für Industrieheizungen mit eigener 60 m² großen Ausstellungsfläche (direkt neben dem Hauptmessestand). Spannend sind die Hackschnitzel-Industrieheizungen u. a. für Gewerbe, Forstwirtschaft und Kommunen.

Zusätzlich findet man am Hargassner-Messestand auch hochwertige thermische Solarkollektoren und die neue Luft-/Wasser-Wärmepumpe Airflow M, die jüngst mit dem Plus X Award ausgezeichnet wurde.

Der Plus X Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Nur Marken und Produkte, die sich durch herausragende Innovation und Qualität auszeichnen, werden mit diesem Preis geehrt. Die Hargassner Luft-/ Wasser-Wärmepumpe Airflow-M, die es in verschiedenen Varianten bzw. Leistungsbereichen (von 5 bis 20 kW) gibt, wurde mit dem „Plus X Award“ gleich in fünf unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet (High Quality, Design, Funktionalität, Bedienkomfort und Ökologie).