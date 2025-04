Das Vertriebsteam von ENERENT Austria wächst um den erfahrenen Profi Erich Fisegger (59). Er ist seit 33 Jahren in der Heizungsbranche tätig, arbeitete zunächst im Innendienst, wechselte jedoch vor 26 Jahren in den Außendienst. Die Heizungsbranche und der direkte Kundenkontakt sind seine Leidenschaft. Es ist ihm sehr wichtig, seinen Kunden einen umfassenden und optimalen Service zu bieten. Erich Fisegger unterstützt den Vertrieb von ENERENT Austria im westlichen Österreich - von Linz bis Vorarlberg - und steht als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn es um maßgeschneiderte Lösungen in Sachen mobiler Energieversorgung mit Wärme, Kälte und Dampf geht.



