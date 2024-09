Ob zum Anschließen einer Wärmepumpe für Einzelgebäude oder zum Mediumtransport in einem Wärmenetz – das Rauvipex Rohr passt dafür. Das Rohr ist auch für den Kältetransport geeignet - es ist somit ein echter Allrounder für eine Vielzahl von Projekten. Es lässt sich schnell und flexibel verlegen, steht als UNO- und DUO-Rohr in den Dimensionen d20 bis d140 zur Verfügung. Beide Rauvipex Varianten sind für Temperaturen von -10° C bis max. 95° C (gleitend) und 6 bar Druck einsatzfähig.