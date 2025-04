ÖAG und SHT übernehmen bei Bedarf auch Arbeiten, die Installateuren oft viel Zeit kosten würden: Systemkonfigurationen, detaillierte Planungsunterstützung mit Wärmebedarfsberechnungen und Auslegungen für Fußbodenheizungen und Radiatoren, maßgeschneiderte Angebote für kontrollierte Wohnraumlüftung, Solaranlagen, Photovoltaik und weitere Systeme, technischer Support von der Ersatzteilsuche bis zu Baustellenbesuchen, umfassende Beratung zu Fördermöglichkeiten und aktuellen technischen Entwicklungen.

Für Installateure, die zusätzliche Kapazitäten benötigen, übernimmt Bad & Energie Service in ihrem Namen Montagen, Inbetriebnahmen und Wartungen. Dabei arbeiten die Teams stets im Hintergrund. Kunden profitieren vom herstellerunabhängigen Know-how und dem Engagement für eine erfolgreiche Zukunft am Heizungs- und Klimamarkt.

Mit den Angeboten „wird jeder Installateur zum Heizungskaiser und Klimakönig“ kolportieren nun ÖAG und SHT gemeinsam und haben dazu auch ein Gewinnspiel ausgerufen. In einem der 70 ISZ Märkte in Österreich können Installateure beim Heizungskaiser- und Klimakönig-Gewinnspiel mitmachen und Gutscheine gewinnen.



