Für Matthias Tanzer ist die erneuerbare Zukunft gelebte Realität – und das seit Langem. Der gelernte Elektrotechniker befasst sich seit knapp 20 Jahren mit dem Thema, in der jüngeren Vergangenheit insbesondere mit Fokus auf Wärmepumpen und erneuerbaren Gesamtlösungen. Der 38-Jährige kennt die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden (m/w/d) genau und verfügt selbst sowohl über technisches Know-how wie auch über strategische Planungskompetenz.

Die GC-Gruppe Österreich setzt sich für Erneuerbare ein und bietet viel Kompetenz in diesem Bereich, die nun durch Matthias Tanzer verstärkt wird.

„Als Teamplayer ist es mir besonders wichtig, die Synergien und Kräfte der einzelnen GC-Häuser zu bündeln, damit wir gemeinsam tagtäglich unser oberstes Ziel verfolgen können: Unsere Kund:innen mit maßgeschneiderten, erneuerbaren Gesamtlösungen – von der Wärmepumpe bis zur Photovoltaik – zu versorgen und sie so in ihrer täglichen Arbeit optimal zu unterstützen“, betont Matthias Tanzer.

Dank seiner fundierten, umfangreichen Ausbildung, zu der u. a. ein Masterstudium in Marketing und Vertrieb gehört, und seinen Stationen in der liefernden Industrie kennt Matthias Tanzer die SHK-Branche von verschiedenen Facetten. „Ich freue mich darüber, dass ich meine Erfahrung und mein Verständnis für alle handelnden Akteure im Bereich Erneuerbare – sei es die liefernde Industrie oder die Kund:innen – jetzt im Bereich des Großhandels bei der GC-Gruppe Österreich zum Einsatz bringen und gemeinsam mit meinen großartigen Kolleg:innen für Erfolge im Sinne unserer Kund:innen sorgen kann“, bekräftigt Matthias Tanzer.



