Dass die GC-Gruppe Österreich Mitglied im Bundesverband Photovoltaic Austria ist, bringt den Installateurpartnern und Partnerinnen entscheidende Vorteile: „Durch die enge Vernetzung mit dem Bundesverband erhalten wir wichtige Neuigkeiten zu Gesetzesänderungen im Bereich der erneuerbaren Energien oder ähnliches, wie etwa den Null-Steuersatz für Photovoltaik ab 2024, immer aus erster Hand und können diese Informationen direkt an unsere Installateurpartner:innen weitergeben“, so Huber-Grabenwarter.

Bei regelmäßigen Netzwerktreffen der Bundesverbandsmitglieder werden aktuelle Entwicklungen vorgestellt und diskutiert. „So stellen wir sicher, dass wir immer am Puls der Zeit sind und auch unserePartner bestens informierten und vernetzten in Sachen erneuerbare Energien haben“, so der Sortimentsverantwortliche abschließend.