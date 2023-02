Im Schloss Puchberg in Wels (OÖ) trafen Lehrlinge aus allen GC-Häusern in ganz Österreich aufeinander. Mehr als 30 erfahrene Mitarbeiter und Lehrausbilder sowie persönlich haftende Gesellschafter der GC-Gruppe Österreich gestalteten ein buntes und Rahmenprogramm: In mehr als 100 verschiedenen Workshops wurden spannende Sach- und Fachinhalte vermittelt. Bei der abschließenden Spieleolympiade war dann Teamgeist gefragt.