Die Tiefengeothermie hat in Österreich noch ein großes Potenzial. In einer Publikation

aus dem Jahr 2022, die im Auftrag des Klimaschutzministeriums (BMK) vom Klima- und Energiefonds erstellt wurde, ist von einem derzeit bekannten und technisch nutzbaren Potenzial von bis zu 1.000 MW die Rede. Zum Vergleich: Die thermische Leistung der Abfallverwertungsanlage Spittelau in Wien beträgt 59 MW. In Verbindung mit Wärme- und Kältenetzen könnte die Tiefengeothermie als regionale, ständig verfügbare und nachhaltige Energiequelle ganze Städte versorgen, industrielle Prozesse dekarbonisieren und den Wirtschaftsstandort Österreich stärken.