In Österreich warten an die 1,9 Millionen Wohneinheiten und ca. 60.000 öffentliche Gebäude darauf, klimafit gemacht zu werden. Daher entfallen immer noch gut 10 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes auf den Bereich Wohnen. Derzeit liegt jedoch die Sanierungsrate bei 1,5 Prozent, anstatt bei den von Experten geforderten bei 3 Prozent. Seit Monaten schießen zudem die Großhandelspreise für Gas hoch und auch die positive Wirtschaftsentwicklung treibt die Nachfrage nach Rohöl sowie Strom nach oben. Die Weitergabe dieser Preiserhöhungen an die Endverbraucher könnte also im kommenden Jahr für alle im Geldbörserl spürbar werden. Zusätzlich werden fossile Energieträger durch das Inkrafttreten der Steuerreform 2022 und der darin enthaltenen CO2-Bepreisung teurer werden – was im Wohnbereich allerdings mit einer thermischen Sanierung abgefedert werden kann.