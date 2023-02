Gleichzeitig will Österreich die Abhängigkeit von Öl und Gas beenden - so das Klimaschutzministerium. Seit Anfang des Jahres sind die internationalen Energiepreise rasant angestiegen, was sich auch auf die Heizkosten der Haushalte auswirkt. Damit soll in Österreich künftig Schluss sein: Das Klimaschutzministerium startet dazu eine Offensive für sauberes Heizen mit zusätzlich einer halben Milliarde Euro als Ergänzung zum bekannten „Raus aus Öl und Gas“-Förderprogramm.