Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) sind eine große Familie von tausenden synthetischen Chemikalien.

Hintergrund für das geplante PFAS-Verbot im Rahmen der EU-Chemikalien-Verordnung REACH ist, dass Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) in die Umwelt gelangen könnten und die EU die Gefahr sieht, dass diese Verbindungen Böden, Gewässer, Grundwasser kontaminieren sowie die Gesundheit von Menschen bzw. anderen Lebewesen schädigen könnten. In Zukunft sollen (mit Ausnahmen) die Herstellung, Verwendung und das Inverkehrbringen aller PFAS beschränkt werden.

In dem Zusammenhang wurde auf EU-Ebene im März 2023 eine sechsmonatige Konsultation zu Per- und Polyfluoralkylsubstanzen eröffnet, die bis zum 25. September 2023 läuft – die HLK informierte darüber.

Die Kälte-, Klima- und Wärmepumpenbranche verwendet PFAS-Chemikalien in vielfältigen Formen und Anwendungen – u.a. in Dichtungen, Konstruktions- und Beschichtungswerkstoffen, elektrotechnischen und elektronischen Komponenten sowie als fluorierte Kältemittel. PFAS kamen/ kommen mitunter aber auch bei Outdoor-Ausrüstung, Kochgeschirr, Nahrungsmittelverpackungen, Löschschäumen sowie bei einer Vielzahl industrieller Prozesse zum Einsatz, die auch in direktem und indirekten Zusammenhang mit Schlüsseltechnologien der Transformation zur Klimaneutralität stehen.

Geeignete Alternativen zu Per- und Polyfluoralkylsubstanzen mit den gleichen, zwingend erforderlichen Materialeigenschaften sind jedoch in vielen Fällen derzeit nicht verfügbar und auch nicht im Zeitrahmen der geplanten Verbotsfristen als marktreife Produkte entwickelbar, weisen die deutschen Organisationen hin. Das pauschale Verbot aller PFAS-Chemikalien, das derzeit von der ECHA (Europäische Chemikalienagentur) geprüft wird, lehnen die Organisationen daher ab, sofern es losgelöst von einer Bewertung der tatsächlichen Umweltbelastung und der absehbaren Verfügbarkeit geeigneter Ersatzstoffe erfolgt. Der sichere Betrieb von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen wäre ansonsten massiv gefährdet.