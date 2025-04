Produkte hautnah erleben, der Austausch mit Experten und Netzwerken innerhalb der Branche – all das wird vom 17. bis 21. März 2025 auf der ISH in Frankfurt am Main wieder möglich sein. Auch PAW ist bei der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft live dabei. In Halle 9 (Stand D45) zeigt das Unternehmen seine Produkte rund um Heizungs- und Frischwassertechnik, Solarthermie und Wohnungsstationen.