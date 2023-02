Dass sich mit einem automatischen hydraulischen Abgleich im Heizkreis bis zu 30 % Energie einsparen lassen (!), verdeutlichten Österreich-Verkaufsleiter Matthias Hofer und Andreas Alt von PAW bei einem Vortrag. Denn je mehr Pumpen in einem Anlagensystem arbeiten, desto mehr können sie sich gegenseitig beeinflussen. Das kann nicht nur die Behaglichkeit im Gebäude massiv beeinträchtigen und für Ärger sorgen, sondern kostet auch richtig Geld (in Form höherer Energiekosten). Die HeatBloc-Lösungen von PAW können das verhindern. Darüber informiert das PAW-Österreich-Team um Herbert Bachler heuer auf dem Holter-Messestand zur Energiesparmesse in Wels (Halle 20, Stand C300), die am 01. und 02. März exklusiv für Fachleute geöffnet ist.

Knapp zwei Wochen später bietet sich für Fachleute eine weitere Gelegenheit, um sich über Neuheiten von PAW zu informieren. Denn auf der ISH, Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft (vom 13. bis 17. März 2023), ist die PAW GmbH & Co. KG auch mit einem Messestand vertreten (in Halle 9.0, Stand E22). Für den Haustechnikexperten PAW steht der Auftritt auf der diesjährigen ISH unter dem Motto „Connect – Control – Service“. Deshalb stellt PAW in Frankfurt nicht nur seine bewährten Komponenten für Heizungs- und Frischwassertechnik, Solarthermie und Wohnungsstationen aus, sondern präsentiert auch die App PAW Connect, die alle Geräte bedarfsgerecht und smart vernetzt. Benutzer können so ihr System noch einfacher in Betrieb nehmen, alle wichtigen Werte einsehen, Funktionen kontrollieren und vorausschauende Wartung betreiben. Die Servicekompetenz von PAW erreicht so ein neues, noch benutzerfreundlicheres Level.

Alle, die mehr über die vielseitige PAW Produktpalette und Lösungen erfahren möchten – zur Energiesparmesse in Wels (Halle 20, Stand C300) und auf der ISH in Frankfurt (Halle 9.0, Stand E22) bietet sich dazu die Gelegenheit.