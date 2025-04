Die UWS Technologie GmbH ist Hersteller von Produkten in den Bereichen Wasseraufbereitung, Nachspeisung, Entgasung, Filtrierung und Magnetitabscheidung für Heiz- und Kühlsysteme. Ab sofort vertreibt die UWS Technologie GmbH aus Insingen/ D das Produktportfolio von Sentinel exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-A-CH). Sentinel bietet mit seinen Produkten zur Wasserbehandlung und zum Service Schutz für Heizungs- und Heißwassersysteme. Mit diesem Know-how ist Sentinel u.a. in Großbritannien Marktführer.