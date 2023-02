Das Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB272 löst seinen Vorgänger Logamax plus GB162 im Leistungsbereich ab 50 kW ab und ist noch in zwei zusätzlichen Leistungsgrößen mit 125 und 150 kW erhältlich. Der Logamax plus GB272 erreicht eine maximale Vorlauftemperatur von 85 °C und lässt sich als Einzelgerät oder als bodenstehende Brennwertgerät-Kaskade in größeren Objekten ausführen – bis zu sechs Logamax plus GB272 sind dann zu einem System mit insgesamt 900 kW Leistung kombinierbar. Die Kaskade ist außerdem schnell installiert, da sich der modulare Kaskadenrahmen fast werkzeugfrei aufbauen lässt.