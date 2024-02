Ing. Robert Just, MA ist seit 2015 in der Frauenthal Handel Gruppe tätig. Er bekleidete zuletzt die Funktion des Chief Supply Chain Officer, steuerte davor aber schon erfolgreich die Bereiche Vertrieb, Einkauf und Logistik. Somit übernimmt ein absoluter Branchenprofi, der Kunden und Lieferanten bekannt ist und sowohl mit Marktmechanismen als auch unternehmensinternen Prozessen bestens vertraut ist, das Vorstandsmandat.

Im Vorfeld der Frauenthal-EXPO gab Robert Just der HLK ein Interview (das Sie hier nachlesen können).

Robert Just will die Frauenthal-Strategie, „Kunden noch erfolgreicher zu machen“, gemeinsam mit dem Management-Team, den Mitarbeitern (m/w/d) konsequent umsetzen und weiterentwickeln: „Die absolute Kundenzentrierung in unserer Mission hat sich zu 100 Prozent bewährt. Wir setzen weiter auf unser einzigartiges Voll-Sortiment führender Markenhersteller, persönliche Kunden-Nähe, unsere Top-Logistik und auf unser digitales Angebot für Büro, Lager und Baustelle. Wir wollen unsere Position als klare Nr.1 in Österreich durch unsere Vertriebsmarken SHT, ÖAG, Kontinentale und Elektromaterial.at ausbauen, indem wir die Leistungsfähigkeit in jedem Detail kontinuierlich steigern und unser Angebot entschlossen weiterentwickeln. Als Fels in der Brandung sind wir gerade bei marktbedingten Herausforderungen verlässlich für unsere Kunden und Industriepartner da.“