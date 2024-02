Am 16. Februar 2024 wurde bekanntgegeben, dass Mag. Thomas Stadlhofer zum CEO und Vorsitzenden der Geschäftsführung von REXEL Austria ernannt wurde.

REXEL Austria ist Großhändler von Elektroinstallationsmaterial und Elektrogeräten in Österreich (und Teil der REXEL Gruppe).

Mag. Thomas Stadlhofer folgt damit ab dem 01. Juni 2024 Robert Pfarrwaller, der seit 2014 diese Position innehat.

Pfarrwaller bleibt weiterhin Vorstandsmitglied des globalen Executive Teams der REXEL Gruppe sowie Cluster Director für Österreich, die Schweiz, Deutschland und Slowenien. Auch seine Rolle als Bundesgremial-Obmann des Elektro- und Einrichtungsfachhandels in der WKO führt er fort.

„Ich freue mich sehr, ab Juni Teil von Rexel Austria zu sein", sagt Thomas Stadlhofer.

„Die Vorfreude ist groß, ein bereits erfolgreiches und dynamisches 700-köpfiges Team zu führen. Mein Ziel wird es sein, die Kundenbedürfnisse mit erstklassigen Energielösungen, sowie einer starken Expertise im Bereich Elektrifizierungsprodukten und -lösungen zu erfüllen. Ich danke Robert Pfarrwaller für die Übergabe dieses erfolgreichen Unternehmens und dem Management Team von REXEL für das Vertrauen in meine Fähigkeiten an den Erfolg anzuschließen“.

Neben seiner Rolle als CEO wird Thomas Stadlhofer ab Juni auch die Vertriebsaktivitäten verantworten und die Rolle des Chief Sales Officer von Hans-Peter Ranftl übernehmen, der Anfang 2025 in den Ruhestand gehen wird.

„Im Namen von REXEL Austria möchte ich Hans-Peter Ranftl für sein Engagement während seiner erfolgreichen 30-jährigen Karriere danken, die als Außendienstmitarbeiter in der Steiermark begann und bis zum Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb führte. Wir wünschen ihm alles Gute für diese wohlverdiente und neue Lebensphase", erklärt Robert Pfarrwaller in der Aussendung.