Der langlebige Werkstoff des ComBloC garantiert gute Isolationseigenschaften, geringe Wärmeverluste und niedrige Wärmeausdehnung. Das schlagzähe Material ist kondensat- und korrosionsbeständig, besonders leicht und recycelbar. Dank des geringen Gewichts, des hohen Vorfertigungsgrades und der steckerfertigen Technik lässt sich die neue Pumpengruppe von PAW im Handumdrehen installieren.

Optional ist der ComBloC mit einem automatischen Verteilerabgleich erhältlich. Er lässt sich zudem mit dem MCom-System ergänzen, sodass er an Kesselregelungen, Gebäudeleittechnik und Smart-Home-Systeme angebunden werden kann. Das eröffnet eine Vielzahl von Vorteilen: zum Beispiel einen automatischen hydraulischen Abgleich auf dem Verteiler und einen konstanten Differenzdruck. Damit ergeben sich im laufenden Betrieb hohe Energie- und Kosteneinsparungen.

Auch eine Pumpenregelung über PWM-Signal, Temperaturmessungen und die Regelung der Vorlauftemperatur sind über MCom möglich. Per Datenbus-Anbindung an alle gängigen Regelsysteme können Fehler- und Servicemeldungen automatisch weitergeleitet werden.



