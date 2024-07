„Wir sind stolz, mit unseren erneuerbaren Heizsystemen Gewinner des heurigen Business Excellence Award zu sein. Mit Platz eins in der Gesamtwertung und in der Kategorie Verkaufsunterstützung sind wir bei den Verbraucher:innen und Installateur:innen eine der beliebtesten Marken in unserem Marktsegment. Dieser großartige Erfolg bestätigt uns auf unserem zukunftsorientierten Weg im Zeichen der Energiewende. Besonders freut uns die Anerkennung unserer Aktivitäten zur intensiven Verkaufsunterstützung der Fachpartner“, sagt Stefan Ortner, Geschäftsführer von ÖkoFEN.

ÖkoFEN unterstützt Installateure umfassend durch Planungshilfen, kostenlose Kundenberatung vor Ort, Schulungen, gemeinsame Werbekampagnen, Online-Tools wie foerderrechner.at oder der „myPelletronic“ App und in vielen Regionen mit einem Montageservice.