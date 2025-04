Die neue Produktionslinie befindet sich im Produktionskomplex im Industriegebiet Borská Pole in Pilsen, Tschechische Republik. Dort produziert Panasonic bereits seit 2018 Wärmepumpen, allerdings bisher noch keine Großgeräte. Hiroshi Komatsubara, Geschäftsführer des Pilsner Werks von Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, erklärt: „Mit dieser Erweiterung bekräftigen wir unser Engagement für die Wärmepumpenproduktion in Europa. Mit insgesamt drei europäischen Werken liefern wir zuverlässige Heiz- und Kühllösungen für Wohn- und Gewerbegebäude. Damit können wir die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Systemen in der Region bedienen.“

Die neue Produktionslinie von Panasonic in Pilsen ist mit fortschrittlichen IoT- und KI-Technologien ausgestattet, die eine erstklassige Produktionsqualität und eine schnelle Amortisierung der Investition gewährleisten.

Die vollständig in Europa entwickelten und in Pilsen produzierten Big Aquarea Luft-/ Wasser-Wärmepumpen sind speziell für zentrale Heizsysteme in Mehrfamilienhäusern und kleinen Gewerbegebäuden konzipiert.