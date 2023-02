Grünes Gas soll bis spätestens 2040 Schritt für Schritt das fossile Erdgas ersetzen und so die Versorgung mit erneuerbarer Energie sicherstellen. Stromüberschüsse von Sonnen- und Windenergie können in Wasserstoff umgewandelt und damit über lange Zeit und in großen Mengen gespeichert werden. Das funktioniert auch für Biomethan, das zum Beispiel aus Rest- und Abfallstoffen hergestellt werden kann. „Grünes Gas als erneuerbarer und sauberer Energieträger wird für die Energiewende eine unverzichtbare Rolle spielen: nicht nur, weil Grünes Gas sich hervorragend als saisonales Speichermedium eignet, sondern weil es über die bestehende Infrastruktur – also ohne zusätzliche Umweltbeeinträchtigungen – eine zuverlässige Energieversorgung sicherstellt“, betont Haselauer.