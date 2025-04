Mittlerweile ist Österreich zu einem der teuersten Gas-Handelsplätze in Europa geworden. Ohne Meerzugang und damit ohne Möglichkeit direkt auf Lieferungen von Flüssiggas (LNG) zugreifen zu können, ist Österreich an drei mögliche Importrouten via Pipelines gebunden: an Deutschland, Italien und die Ukraine-Leitung über die Slowakei. Über letztere kommt seit Jahresbeginn aber kein Gas mehr.

Europa dürfe sich im Vertrauen auf Flüssiggas (LNG) aber nicht in neue Abhängigkeiten begeben, meint man seitens des FGW. Amerika ist mittlerweile der mit Abstand größte LNG-Lieferant für die EU. Mit den jüngsten US-Sanktionen gegen russische Banken und einem beginnenden Handelskrieg mit Europa zeigt Amerika, dass es gewillt ist, seine Marktmacht politisch durchzusetzen. Michael Mock: „Der Begriff Gasdiversifizierung sollte daher ernst genommen werden.“ Anstatt Transportwege Richtung Osten zu kappen, sollte die Diversifizierung der Versorgung der Kern der europäischen Energiestrategie sein: Also bestehende Potenziale in Europa selbst zu heben, Gasimporte über eine größere Anzahl an Vorlieferanten zu streuen und vorhandene Gastransportinfrastrukturen zu nutzen.