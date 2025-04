„Unser Betrieb hat mit europaweit mehr als 600 Mitarbeiter:innen in den letzten Jahren eine stolze Größe erreicht. Mit jetzt drei Personen in der Geschäftsleitung können wir auch in Zukunft agil auf Marktveränderungen reagieren. Wir haben noch viele Ideen, um mit außergewöhnlichen Lösungen noch mehr Menschen zum Umstieg auf erneuerbare Energie zu bewegen. Daran werden wir mit voller Kraft arbeiten“, sagt Stefan Ortner, seit 2010 Gesellschafter und Geschäftsführer von ÖkoFEN.

Die Geschäftsleitung des oberösterreichischen Unternehmens wird ab sofort mit Florian Haslinger und Peter Planberger als Dreierteam organisiert.

Die beiden Heizungs-Experten verfügen über jahrelange Erfahrung in den Bereichen Innovationen und Produkte sowie Marketing und Vertrieb bei ÖkoFEN. Das gemeinsame Ziel: Als Europas Spezialist für grüne Wärme weiter Vorreiter in der Branche zu sein. In der Vergangenheit gelang das schon sehr gut: ÖkoFEN wurde 1989 von Herbert Ortner gegründet – im umgebauten Kuhstall schweißte er die ersten Heizungen. In 35 Jahren wurden mehr als 180.000 moderne Pelletsheizungen installiert bzw. in 21 Länder exportiert. 2020 kamen die ZeroFlame-Technik, 2023 eigene Wärmepumpen hinzu.