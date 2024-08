Obwohl ursprünglich nur Sanierungen vorgesehen waren, wurde die Erhebung der Referenzen um den Bereich Neubau erweitert. Für die Erfassung der Referenzen ruft das Konsortium bestehend aus AIT, Wärmepumpe Austria, Österr. Energieagentur alle Besitzer:innen, Betreiber:innen, Planer:innen, etc. von Gewerbeobjekten bzw. Nichtwohngebäuden, die über eine Wärmepumpe verfügen, zur Teilnahme an einer 20 Minuten dauernden Web-Umfrage auf – hier geht es direkt zur Web-Umfrage.

Die Umfrage muss nicht in einem Zug abgeschlossen werden. Zwischenstände können online abgespeichert und die Umfrage zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden. Dadurch ist auch die Bearbeitung durch mehrere Personen mit unterschiedlichen Wissensständen zum jeweiligen Projekt möglich.

Handelt es sich bei der eingebrachten Referenz um einen Neubau, kann der Umfrageteil zum Themenblock „Sanierung“ übersprungen werden. Die auf die Web-Umfrage basierende Veröffentlichung dieser Referenzen und davon abgeleiteter Planungsempfehlungen erlaubt es Entscheidungsträger:innen, verschiedene Möglichkeiten zum Einsatz von Wärmepumpen in Nichtwohngebäuden kennenzulernen und wertvolle Tipps für die Planung eines geeigneten Wärmepumpensystems für das eigene Gebäude zu erhalten. Vor der Veröffentlichung der Umfrage wird selbstverständlich die Zustimmung zur Veröffentlichung per Entwurfsvorlage im Zuge eines letzten Feedbackloops noch einmal separat eingeholt.