Die Daikin Power Days, die am 3. sowie 4. Juni 2025 (jeweils 9:30 bis 15.30 Uhr) im WIFI in der Stadt Salzburg stattfinden, bieten interessante News im Bereich erneuerbarer, effizienter Heiz- und Kühlsysteme. Installateure und Fachpartner, die sich informieren und/ oder ihr Geschäftsfeld mit Wärmepumpen und Klimaanlagen von Daikin erweitern möchten, erfahren eine Menge interessanter News. Das Programm ist an beiden Tagen gleich und informiert über Produkte, Dienstleistungen und Partnerprogramme von Daikin. Interessierte (m/w/d) können frei wählen, welche Themen Sie interessant finden bzw. wann Sie kommen möchten. Daikin stellt am 3./ 4. Juni 2025 in Form von Vorträgen Teile seines umfassenden Produktportfolios für Klimaanlagen und Wärmepumpen vor und informiert über die Kombination mit PV-Anlangen.

Dass die Split-Klimaanlage Daikin Perfera aktuell einer der Testsieger des Stiftung Warentest (06/ 2025) ist, sei an dieser Stelle angemerkt.

Um 12.30 Uhr besteht zudem die Möglichkeit zur Besichtigung des Heizungs- und Prüflabors BU07 des WIFI Salzburg und zum Informationsaustauschmit dem Salzburger Landesinnungsmeister der Installateure, Andreas Rotter.

Außerdem erhalten alle Fachbesucher der Daikin Power Days einen Bonus auf die erste Bestellung bei Daikin.

Das Programm und weitere Details zur Veranstaltung am 03. sowie 04. Juni 2025 in der Stadt Salzburg finden sich hier auf der Veranstaltungswebsite.