Von Mitte September bis Anfang November 2024 informierte Daikin im Rahmen der „Tech Talks“ in Wien, Graz und Bad Schallerbach bei vier Terminen über „Lösungen in der Dekarbonisierung“ (HLK berichtete in der Print-Ausgabe VIII-24, S. 32). Interne und externe Experten sowie Sachverständige informierten Fachpartner, Planer, Architekten, Anlagenbauer, Key Account Kunden über aktuelle Verordnungen und Normen. Die Zukunft der F-Gase in Österreich stand (steht) genauso auf dem Programm, wie wichtige Infos zu Schallanforderungen in der Anlagenplanung sowie Praxis-Tipps bei Wärmepumpen-Systemlösungen. Und natürlich wurde (wird) über die umfassenden Möglichkeiten zur Dekarbonisierung, die Daikin u. a. mit verschiedensten Wärmepumpen-Lösungen bietet, informiert.

Am Donnerstag, 30. Jänner 2025, können auch Fachpartner (m/w/d) im Westen Österreichs beim TechTalk „Lösungen in der Dekarbonisierung“ dabei sein. Infos zur Veranstaltung in Mieming/Tirol, die für Daikin-Partner kostenlos ist, findet man hier.