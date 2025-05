Das Wandgerät Daikin Perfera ist mit modernster Filtertechnologie zur Verbesserung der Luftqualität ausgestattet: Die patentierte Daikin Flash Streamer Technologie eliminiert Geruchsstoffe und deaktiviert Allergene. Testergebnisse bestätigten, dass sie über 60 Arten von Schadstoffen wie Bakterien, Allergene und Viren – darunter auch das Influenzavirus – inaktiviert (hier erfährt man mehr darüber).

Mit Hilfe des intelligenten Bewegungssensors wird der Luftstrom in Bereiche gerichtet, in denen sich keine Personen aufhalten. Sind keine Personen im Raum, wechselt das Gerät in den Sparbetrieb. Mit ihrem modernen, diskreten Design fügt sich das Daikin Perfera Wandgerät harmonisch in jedes Wohnambiente ein.

Das Klimagerät Perfera von Daikin ist eineLuft-/Luft-Wärmepumpe die aus dem Innengerät und einem Außengerät besteht. Mit diesem Gerät kann man im privaten Wohnbereich ganzjährig energieeffizient Heizen, Kühlen, Entfeuchten, die Luft reinigen.

Das Klimagerät Perfera wird von Daikin in vielen Ländern angeboten, natürlich auch in Deutschland und in Österreich. Die Installation hat durch einen Fachbetrieb zu erfolgen.



