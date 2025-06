Mit dem Abschluss der Integration in die Ariston-Gruppe verlässt der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung der WOLF GmbH, Dr. Thomas Kneip, das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Kneip hat die in Mainburg/ D ansässige WOLF GmbH seit 2016 geführt, strategisch neu positioniert und sowohl umsatz- als auch ertragsseitig sehr erfolgreich entwickelt. Als Mitglied des Vorstandes der ehemaligen Muttergesellschaft Centrotec SE hat Kneip Anfang 2023 den Verkauf der WOLF GmbH an die italienische Ariston-Gruppe umgesetzt und war anschließend mitverantwortlich für die Integration in die neue Muttergesellschaft. Seit Anfang 2024 war Kneip Executive Vice President der Ariston-Gruppe für die Region Nord-Mitteleuropa und weltweit für den Geschäftsbereich Air Handling verantwortlich. Diese Rolle wird künftig Gabriele Montesi übernehmen.

Gabriele Montesi trat 1995 in die Ariston-Gruppe ein und bekleidete verschiedene Positionen in Italien und im Ausland. Vor Übernahme seiner aktuellen Verantwortung als CTO der Ariston-Gruppe war Gabriele Montesi Executive Vice President Elco & Atag und leitete bis 2023 gemeinsam mit Kneip den neu geschaffenen Cluster der Marken WOLF, ELCO, Brink und ATAG. Dabei hatte er auch eine entscheidende Rolle im Integrationsteam inne.