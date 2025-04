Im Zuge des Turbineneinhubes der in Bau befindlichen EVN Biomasseanlage am Gelände der Firma Salzer in St. Pölten informierte der LH-Niederösterreich-Stv. Stephan Pernkopf am 14.11.2024 über ein neues Biomassepaket für Niederösterreich. Gerade das neue Biomassewerk in St. Pölten, das Ökostrom für 15.000 Haushalte und Naturwärme für 30.000 liefern werde, sei „mehr als nur ein Symbol dafür, dass Niederösterreich die Ökostrom-Lokomotive Österreichs ist. Wir tun konkret etwas für den Schutz unserer Natur und Umwelt“, sagte Stephan Pernkopf. Niederösterreich produziere rund 40 % des gesamten Ökostroms österreichweit und habe seit 2005 rund 37 % CO 2 eingespart.