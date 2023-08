Der gebürtige Wiener Helmut Veigl (51) übernahm die Leitung der Vertriebsabteilung von HERZ Armaturen in Österreich und wird das Unternehmen in der nächsten Phase seines Wachstums tatkräftig unterstützen.

„HERZ ist eine international tätige Firmengruppe aus Österreich und ein führender Produzent, wenn es um die Gebäudetechnik geht. Es ist mir daher eine große Freude, die Marktposition als führendes Unternehmen weiter auszubauen und unseren Kunden zu bestätigen, dass Sie mit HERZ einen sicheren und zuverlässigen Anbieter haben“, erklärt Helmut Veigl. Der sammelte 35 Jahre Erfahrung in der HLKS-Branche – zuletzt war er bei der Service & More GmbH tätig.

Als Verkaufsleiter obliegt Helmut Veigl die Verantwortung für die strategische Ausrichtung der Vertriebsabteilung in Österreich; in enger Zusammenarbeit mit der Marketing- und Produktentwicklung soll die Marktpräsenz weiter gestärkt und die Angebotspalette an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Helmut Veigl freut sich auch auf die operativen Tätigkeiten mit engem Kundenkontakt. „Unser Ziel ist es, die Position von HERZ als Marktführer zu festigen und unsere Kundenbeziehungen zu stärken, indem wir innovative Lösungen und weiterhin erstklassigen Service bieten. Das geht nur, wenn wir genau wissen, was unsere Kunden wollen“.